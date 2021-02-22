Наоми Осака возглавила чемпионскую гонку WTA, Вероника Кудерметова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 22 февраля на первую строчку поднялась победительница Australian Open 2021 года японка Наоми Осака. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на 10-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 22 февраля
1 (16). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (14). Дженнифер Брэйди (США) — 1486.
3 (17). Серена Уильямс (США) — 965.
4 (18). Каролина Мухова (Чехия) — 910.
5 (3). Эшли Барти (Австралия) — 900.
6 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 711.
7 (2). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710.
8 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 600.
9 (27). Симона Халеп (Румыния) — 530.
10 (6). Вероника Кудерметова (Россия) — 490.
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13 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 460...
20 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 370...
39 (65). Анастасия Потапова (Россия) — 162...
55 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 116...
57 (-). Людмила Самсонова (Россия) — 112...
69 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 96...
71 (34). Вера Звонарёва (Россия) — 95...
77 (36). Анастасия Гасанова (Россия) — 80...
78 (-). Светлана Кузнецова (Россия) — 71...
100 (-). Камилла Рахимова (Россия) — 43.
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