Медведев: мы все видели, что играть на грунте я умею

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к грунтовому сезону. Финалист Australian Open выразил надежду, что сможет добиться успеха на «Роллан Гаррос» и других турнирах на грунте.
«Возьму ли какого-то особого грунтового специалиста в команду? У меня настрой, честно, всегда очень серьёзный. Потому что как я и говорю, я люблю побеждать и ненавижу проигрывать. Естественно, каждый матч на «Ролан Гаррос» складывался по-разному. Но в принципе, мы все видели два года назад, что играть на грунте я умею! Умею показывать хорошие результаты и обыгрывать крутых грунтовых игроков. Поэтому проблема не в этом.
Естественно, после Майами я постараюсь как можно лучше построить грунтовый календарь. Очень многое зависит от того, какие турниры смогут пройти в этом году, какие нет, при каких условиях. Пока я не думал на 100 процентов насчёт команды или что-то в подобном роде, поэтому не смогу ничего сказать. Но надеюсь, что смогу порадовать хорошими результатами», — сказал Медведев.
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