Полузащитник «Урала» Йовичич: Джокович — спортсмен номер один в Сербии
Полузащитник «Урала» Бранко Йовичич поздравил соотечественника Новака Джоковича с победой на Australian Open. Накануне, 21 февраля, Джокович в финале турнира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
«Матч не смотрел, была тренировка. Всегда, когда есть свободное время, смотрю за Джоковичем. Он – спортсмен номер один в Сербии и все следят за ним. Ещё он большой болельщик «Црвены Звезды», посещал некоторые игры.
Очень рад, что он всегда двигается дальше. Слышал, что у него были травмы, но всё равно справился с этим и выиграл ещё один турнир.
Мы с ним виделись, когда вышли в Лигу чемпионов. На одной игре сербского чемпионата он заходил в раздевалку. Сказал, что болеет за нас», — цитирует Йовичича Metaratings.
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Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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