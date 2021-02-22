Полузащитник «Арсенала» Чаушич: Медведев через несколько лет будет на первом месте
Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич поделился впечатлениями от финала Australian Open. В финале сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.
«Медведев – очень хороший игрок, я смотрел несколько матчей, где он играл. Он ещё молодой. Сто процентов, через несколько лет он будет на первом месте.
Джоковичу очень важно было выиграть турнир. У него сейчас 18 побед на турнирах «Большого шлема», у Надаля и Федерера – по 20. Думаю, через год-два у него будет больше чем 20.
Очень приятно смотреть финал, где играют серб и русский. Надеюсь, будет ещё много вот таких финалов», – цитирует Чаушича Metaratings.
Полузащитник «Урала» Йовичич: Джокович — спортсмен номер один в Сербии
«Играть на грунте я умею!» Медведев задумался о следующем турнире «Большого шлема»
Финалист Australian Open Даниил Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем. И при чём тут сломанная ракетка?
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
12:54
-
12:50
-
11:55
-
11:27
-
11:05
-
10:48
-
10:24
-
10:06
-
09:45
-
09:31
-
09:21
-
08:53
-
08:47
-
08:37
-
08:28
-
08:21
-
08:18
-
06:00
-
03:18
-
02:05
-
01:33
-
01:00
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
23:06
-
21:32
-
20:54
-
19:08
-
18:08
-
17:43
-
17:28
-
16:55
-
16:46
-
16:35
-
16:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам