Полузащитник «Арсенала» Чаушич: Медведев через несколько лет будет на первом месте

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич поделился впечатлениями от финала Australian Open. В финале сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.

«Медведев – очень хороший игрок, я смотрел несколько матчей, где он играл. Он ещё молодой. Сто процентов, через несколько лет он будет на первом месте.

Джоковичу очень важно было выиграть турнир. У него сейчас 18 побед на турнирах «Большого шлема», у Надаля и Федерера – по 20. Думаю, через год-два у него будет больше чем 20.

Очень приятно смотреть финал, где играют серб и русский. Надеюсь, будет ещё много вот таких финалов», – цитирует Чаушича Metaratings.

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