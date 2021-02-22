Джокович оставил автограф на животе беременной женщины

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Australian Open принял участие в фотосессии, которая проходила на одном из пляжей Мельбурна. Там Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем раздал автографы. Одна из поклонниц теннисиста попросила расписаться у неё на животе. Причём девушка была беременна.

В финале турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный девятый раз выиграл Australian Open.

Фото: Reuters

Новак выиграл уже 18-й турнир «Большого шлема». Рекордсменами по данному показателю являются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Они выиграли по 20 «мэйджоров».

Медведев проиграл уже второй финал турнира «Большого шлема». Ранее он в пяти сетах уступил в финале US Open Надалю.