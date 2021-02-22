Джокович оставил автограф на животе беременной женщины

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Australian Open принял участие в фотосессии, которая проходила на одном из пляжей Мельбурна. Там Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем раздал автографы. Одна из поклонниц теннисиста попросила расписаться у неё на животе. Причём девушка была беременна.
В финале турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный девятый раз выиграл Australian Open.
Фото: Reuters
Новак выиграл уже 18-й турнир «Большого шлема». Рекордсменами по данному показателю являются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Они выиграли по 20 «мэйджоров».
Медведев проиграл уже второй финал турнира «Большого шлема». Ранее он в пяти сетах уступил в финале US Open Надалю.
- 22 февраля 2021
-
13:59
-
13:46
-
12:54
-
12:50
-
11:55
-
11:27
-
11:05
-
10:48
-
10:24
-
10:06
-
09:45
-
09:31
-
09:21
-
08:53
-
08:47
-
08:37
-
08:28
-
08:21
-
08:18
-
06:00
-
03:18
-
02:05
-
01:33
-
01:00
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
23:06
-
21:32
-
20:54
-
19:08
-
18:08
-
17:43
-
17:28
-
16:55
-
16:46