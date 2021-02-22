Раонич: больше расстроился из-за расставания Элины и Гаэля, чем из-за Уэста и Кардашьян

Канадский теннисист Милош Раонич отреагировал на разрыв украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса. Накануне спортсмены сообщили, что решили приостановить отношения».

«Я больше расстроился из-за GEMSlife, чем из-за Kimye», – написал Раонич в своём «твиттере».

GEMSlife — название совместного аккаунта в «Инстаграме» Монфиса и Свитолиной. В настоящее время аккаунт недоступен. Kimye — сокращение от имён модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Они объявили о разводе после почти семи лет после свадьбы.

Свитолина и Монфис встречаются два года. В прошлом году они уже заявляли о паузе в отношениях.

«Мы решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы ещё любим друг друга, но… Два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полноценной жизнью. Больше ничего комментировать не будем и заранее благодарим за уважение к нашей личной жизни», — говорилось в текстах обращений Гаэля и Элины.

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