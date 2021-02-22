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Финал челленджера в Чили был приостановлен из-за футбольных фанатов

Финал челленджера в Чили был приостановлен из-за футбольных фанатов
Теннис / ATP 0

Финал турнира серии «челленджер» в Консепсьоне (Чили) был приостановлен. Во время матча на корт выбежали футбольные болельщики, которые протестовали из-за застройки поля, расположенного неподалёку.

На корт во время матча аргентинцев Франсиско Черундоло и Себастьяна Баэса выбежали около 50 человек. В результате теннисистам пришлось покинуть площадку.

Протестующие выкрикивали лозунги, пели песни и размахивали флагами. Вскоре они покинули корт.

После возобновления игры победу одержал 20-летний Баэс. Он стал самым молодым аргентинским чемпионом челленджера после Федерико Дельбониса, который выиграл турнир этой серии в 2010 году в 19-летнем возрасте.

В обновлённом рейтинге ATP Баэс поднялся с 312-го на 254-е место.

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