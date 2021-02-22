«Спасибо, Ноле!» Президент Сербии поздравил Джоковича с победой на Australian Open

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на победу соотечественника Новака Джоковича на Australian Open. Накануне, 21 февраля, Джокович в финале в трёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии уже в девятый раз. Кроме того он стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

«Самые сердечные поздравления с завоеванием девятого титула на Australian Open. Очередная шедевральная, великолепная победа! И ещё больше радости для жителей Сербии, для всех наших людей и фанатов тенниса. Спасибо, Ноле! Славься, Сербия», — написал Вучич в своём аккаунте в «Твиттере».

Медведев проиграл уже второй финал турнира «Большого шлема». Ранее он в пяти сетах уступил в финале US Open Надалю.