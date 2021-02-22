«Спасибо, Ноле!» Президент Сербии поздравил Джоковича с победой на Australian Open

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на победу соотечественника Новака Джоковича на Australian Open. Накануне, 21 февраля, Джокович в финале в трёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии уже в девятый раз. Кроме того он стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
«Самые сердечные поздравления с завоеванием девятого титула на Australian Open. Очередная шедевральная, великолепная победа! И ещё больше радости для жителей Сербии, для всех наших людей и фанатов тенниса. Спасибо, Ноле! Славься, Сербия», — написал Вучич в своём аккаунте в «Твиттере».
Медведев проиграл уже второй финал турнира «Большого шлема». Ранее он в пяти сетах уступил в финале US Open Надалю.
- 22 февраля 2021
-
16:55
-
16:51
-
16:14
-
16:09
-
15:43
-
14:53
-
14:33
-
13:59
-
13:46
-
12:54
-
12:50
-
11:55
-
11:27
-
11:05
-
10:48
-
10:24
-
10:06
-
09:45
-
09:31
-
09:21
-
08:53
-
08:47
-
08:37
-
08:28
-
08:21
-
08:18
-
06:00
-
03:18
-
02:05
-
01:33
-
01:00
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
23:06
-
21:32