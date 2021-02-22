Шарапова — об Осаке: её достижения просто невероятны

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу японки Наоми Осаки на Australian Open. Осака в финале турнира обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:4.
«Победа Осаки? Её достижения просто невероятны. Она выиграла четыре турнира «Большого шлема» в столь юном возрасте», — сказала Шарапова в интервью Squawk Box.
Также Шарапова высказалась о возобновлении теннисных турниров после паузы из-за пандемии коронавируса.
«Спорт приносит столько эмоций и радости людям. Будь то телетрансляции или посещение турниров живьём. Теперь я вижу всё с другой стороны. И я вижу, насколько велико влияние спорта на весь мир. Здорово, что теннис вернулся», — заключила Шарапова.
Осака после победы на турнире «Большого шлема» поднялась на второе место в рейтинге WTA.
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