Наоми Осака: хочу собрать полный набор трофеев ТБШ — мне не хватает ещё двух

Победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака рассказала, что настроена повышать уровень выступления на грунтовом и травяном покрытиях.
«Чувствую, что у меня есть всё, что нужно, чтобы хорошо играть на грунте и на траве. Но всё дело в том, чтобы ощущать себя комфортно. Я не чувствую себя полностью комфортно на этих покрытиях, потому что никогда особо не играла на грунте или траве, пока росла. Я играла на харде, по сути, всю свою жизнь. На нём у меня просто больше опыта.
Когда в последний раз играла на „Ролан Гаррос“, я уступила Синяковой, но у меня были шансы. Помню, как думала, что смогу выиграть, но в конце концов всё пошло не так, как мне хотелось. Чем больше я буду играть на грунте, тем лучше.
Я хочу пробовать что-то новое и становиться лучше во множестве вещей, это мой приоритет. А ещё я хочу собрать полный набор трофеев — мне не хватает ещё двух», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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