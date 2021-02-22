Сафин — Федереру: Роджелио — последний из нашего поколения. Продолжай надирать задницы!
Экс первая ракетка мира Динара Сафина вспомнила, как её брат Марат Сафин обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера на Открытом чемпионате Австралии 2005 года. Тогда Сафин стал победителем турнира.
«Спасибо, что напомнила, сестра. Роджелио — последний из нашего поколения. Продолжай надирать задницы! Респект, брат», — написал Сафин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. После этого Федерер перенёс две операции. Он планирует вернуться в тур на турнире в Дохе (Катар), который будет проходить с 8 по 13 марта.
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