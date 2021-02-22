Новаку Джоковичу понадобится 3-4 недели на восстановление после травмы

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу понадобится три-четыре недели на восстановление после надрыва мышцы, сообщает Sportklub.
По данным источника, серб, скорее всего, снимется с турнира в Дубае (ОАЭ), который стартует 14 марта. В прошлом году он стал победителем соревнований, обыграв Стефаноса Циципаса в финальном матче.
Напомним, после Открытого чемпионата Австралии травма теннисиста усугубилась — надрыв увеличился с 17 мм до 25 мм.
О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Тогда серб не исключил, что не сможет выйти на корт в следующей игре турнира. Но в итоге Новак дошёл до финала, где обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Джокович одержал уже девятую победу на Australian Open, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.
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