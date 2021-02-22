Беккер: всегда считал, что Кирьос должен хотя бы раз выиграть Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Борис Беккер поделился своим мнением об австралийце Нике Кирьосе.

«У нас с Ником были разногласия, но должен сказать, что на этом турнире его характер на корте произвёл на меня впечатление. Его пятисетовый матч с Домиником Тимом стал одним из главных за эти две недели.



Я всегда считал, что он должен хотя бы раз выиграть Уимблдон, у него в распоряжении огромный талант. С такой подачей и быстрой игрой он мог бы достичь столько всего! Но всё зависит только от одного человека — самого Ника», — написал Беккер в своей колонке в Daily Mail.

Летом 2020 года между Беккером и Кирьосом случилась перепалка в «Твиттере». Кирьос раскритиковал немца Александра Зверева за нарушение самоизоляции, на что Беккер дал жёсткий ответ.