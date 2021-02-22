Даниил Медведев стал 19-м теннисистом, который вошёл в топ-3 рейтинга ATP, с 2005 года

Российский теннисист Даниил Медведев стал 19-м теннисистом, который вошёл в тройку лучших рейтинга ATP, с 2005 года.
При этом с того момента в топ-2 входили только Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания) и Энди Маррей (Великобритания).
Вчера, 21 февраля, Медведев со счётом 5:7, 2:6, 2:6 проиграл первой ракетке мира Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Несмотря на это, россиянин дебютировал в топ-3 рейтинга ATP. Он стал четвёртым россиянином, которому это удалось.
Даниил — третий россиянин, дошедший до финала Australian Open, после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Кроме того, он стал третьим российским теннисистом, дошедшим до финала на нескольких турнирах «Большого шлема» (также после Кафельникова и Сафина).
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