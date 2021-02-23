Медведев обошёл Сафина и Южного по сумме заработанных призовых

Финалист Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев поднялся на третье место среди российских теннисистов по сумме заработанных призовых.

После ATP Cup Медведев получил $ 577 тыс., а после Australian Open – ещё $ 1,03 млн. Таким образом, за всю карьеру теннисист заработал $ 15,7 млн – по нынешнему курсу это 1,168 млрд рублей. По этому показателю Медведев обошёл соотечественников Михаила Южного и Марата Сафина. Больше него за игровую карьеру заработали только Евгений Кафельников ($ 23,9 млн) и Николай Давыденко ($ 16,2 млн).

Вчера, 21 февраля, Медведев со счётом 5:7, 2:6, 2:6 проиграл первой ракетке мира Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Несмотря на это, россиянин дебютировал в топ-3 рейтинга ATP. Он стал четвёртым россиянином, которому это удалось.