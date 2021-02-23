Ник Кирьос расстался с девушкой

Австралийский теннисист Ник Кирьос расстался со своей девушкой Кьярой Пассари, сообщает Daily Mail. Они встречались с июля 2020 года, но в последние несколько недель их отношения стали напряжёнными.
В начале февраля Пассари оставила сообщение в своём «инстаграме»: «Изменники всегда хотят, чтобы вы хранили верность, в то время как сами неверны». После этого Кирьос удалил практически все фото с ней, однако затем восстановил их. Теперь фото вновь удалены.
До Пассари Кирьос встречался с российской теннисисткой Анной Калинской, но в мае прошлого года они подтвердили разрыв отношений.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Кирьос дошёл до третьего круга, где в упорной борьбе проиграл представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
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