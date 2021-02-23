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Симона Халеп снялась с турнира в Дохе

Симона Халеп снялась с турнира в Дохе
Теннис 0

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Дохе, который пройдёт на следующей неделе.

Как сообщает издание BZI, причиной стали изменения в расписании спортсменки, а не состояние здоровья. Она планирует принять участие в следующем турнире – в Дубае, который пройдёт с 15 по 20 марта и где Халеп является действующей победительницей. Турнир в Дохе входит в категорию WTA 500 и имеет призовой фонд около $ 500 000.

На Australian Open—2021 Симона Халеп вылетела в четвертьфинале, проиграв Серене Уильямс 6:3, 6:3.

29-летняя Симона Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос-2018» и «Уимблдон-2019», финалистка трёх ТБШ, а также победительница 23 турниров WTA.

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