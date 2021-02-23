Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Юлия 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Путинцева поспорит с австралийкой Сторм Сэндерс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Во время пребывания на жёстком карантине перед Australian Open у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.