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Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Юлия 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Путинцева поспорит с австралийкой Сторм Сэндерс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Во время пребывания на жёстком карантине перед Australian Open у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.

Аделаида. 1-й круг
23 февраля 2021, вторник. 11:00 МСК
Юлия Путинцева
28
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Лаура Зигемунд
54
Германия
Лаура Зигемунд
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