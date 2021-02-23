Борис Беккер: я впервые увидел Надаля таким уставшим в пятом сете

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил выступление испанца Рафаэля Надаля на прошедшем Открытом чемпионате Австралии. 20-кратный победитель мэйджоров дошёл до четвертьфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.
«Если держать в уме предстоящий «Ролан Гаррос», то мы увидели уязвимость Рафы. Я впервые увидел Надаля таким уставшим в пятом сете. Он был побеждён в физическом плане. Другие тоже это видели. Стиль игры испанца требует больших физический затрат, и это сказывается. Я даже удивлён, что он так долго выступает на невероятно высоком уровне», — приводит слова Беккера Tennis World USA.
Чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович.
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