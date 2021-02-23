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Люка Пуй проиграл в первом матче в ATP-туре за полтора года

Люка Пуй проиграл в первом матче в ATP-туре за полтора года
Теннис / ATP 0

Бывшая 10-я ракетка мира Люка Пуй проиграл в первом матче в ATP-туре за полтора года. В первом круге турнира в Монпелье (Франция) Пуй со счётом 6:7 (6:8), 2:6 уступил соотечественнику Бенжамину Бонзи.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Пуй 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейка.

Во втором круге соревнований Бонзи встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Пуй не выступал в ATP-туре с октября 2019 года, летом 2020 года он был вынужден перенести операцию на правом локте.

Турнир ATP 250 в Монпелье завершится 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.

Монпелье. 1-й круг
23 февраля 2021, вторник. 15:05 МСК
Люка Пуй
79
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2  
7 8 		6  
         
Бенжамен Бонзи
125
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
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