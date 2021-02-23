Румынская теннисистка Симона Халеп проводит 350-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

Помимо этого Халеп не заканчивала сезон вне топ-4 рейтинга WTA с 2014 года.

На Открытом чемпионате Австралии Халеп завершила выступление в четвертьфинальной стадии, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Серене Уильямс.

29-летняя Симона Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдона (2019), финалистка трёх ТБШ, а также победительница 23 турниров WTA. На данный момент она занимает третью строчку в рейтинге WTA. Со второй позиции её сместила победительница Australian Open—2021 Наоми Осака.

Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Дохе (Катар).