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Егор Герасимов обыграл Энди Маррея на старте турнира в Монпелье

Егор Герасимов обыграл Энди Маррея на старте турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0
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Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл бывшую первую ракетку мира Энди Маррея на старте турнира в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Герасимов 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Маррея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Соперником Герасимова в следующем круге станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Аляж Бедене (Словения).

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Он начал сезон-2021 с выступления на челленджере в Биелле (Италия), где проиграл украинцу Илье Марченко в финале.

Турнир ATP 250 в Монпелье завершится 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.

Монпелье. 1-й круг
23 февраля 2021, вторник. 21:10 МСК
Егор Герасимов
83
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		1  
         
Энди Маррей
121
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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