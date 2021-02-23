Егор Герасимов обыграл Энди Маррея на старте турнира в Монпелье

Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл бывшую первую ракетку мира Энди Маррея на старте турнира в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Герасимов 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Маррея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Соперником Герасимова в следующем круге станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Аляж Бедене (Словения).

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Он начал сезон-2021 с выступления на челленджере в Биелле (Италия), где проиграл украинцу Илье Марченко в финале.

Турнир ATP 250 в Монпелье завершится 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.