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Отец Джоковича: через полтора года Новак побьёт все рекорды и станет лучшим

Отец Джоковича: через полтора года Новак побьёт все рекорды и станет лучшим
Теннис / ATP 0

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о перспективах сына в ближайшем будущем.

«Иностранные СМИ сфокусированы только на Федерере и Надале, они не уделяли внимания Новаку. Это был единственный способ остановить его, но им стоит понять, что остановить его невозможно. Они мучаются уже 10 лет. И они добавляют ещё один год к своим мучениям вместо того, чтобы сдаться и признать, что Новак — лучший в мире. Он несравненный. В следующие полтора года он побьёт все рекорды и станет лучшим по всем показателям», — приводит слова Срджана Blick.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии сезона-2021. В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.

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