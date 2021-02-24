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Отец Джоковича: Медведев — фантастический игрок. Он будет чемпионом

Отец Джоковича: Медведев — фантастический игрок. Он будет чемпионом
Теннис / ATP 0

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о поколении молодых теннисистов.

«Молодые игроки во главе c Медведевым, Рублёвым, Циципасом, Зверевым просто фантастические. Двое из них из России. В Китае тоже начали играть в теннис. Теперь всё не ограничивается только Западом. Западу стоит понять, что мы тоже что-то знаем о жизни. В частности мы знаем, как ударять по мячу. Они думали, что ситуация никогда не изменится, но сейчас происходит вторжение молодых русских теннисистов.

Медведев — фантастический игрок. Он будет чемпионом. Ему нужно подождать, пока Новак, Надаль и Федерер закончат со спортом. Эти трое раскачали и сделали друг друга лучше», — приводит слова Срджана Blick.

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