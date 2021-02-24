Егор Герасимов прокомментировал победу над Энди Марреем

Белорусский теннисист Егор Герасимов прокомментировал свою победу над экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем, которую он одержал на турнире в Монпелье — 7:6 (10:8), 6:1.



«Я просто старался сосредоточиться на матче и не думать об ошибках. Я просто хотел постараться изо всех сил сегодня, потому что играл с великим чемпионом. Старался выполнять хорошие удары, вот и всё. Я не думал о том, чтобы выиграть тай-брейк или проиграть на тай-брейке. Я думал о корте, об игре. Это был большой опыт, и я счастлив», — приводит слова Герасимова сайт АТР.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Герасимов 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Соперником белоруса в следующем круге станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Аляж Бедене (Словения).



Для Маррея этот турнир стал первым в туре АТР с октября прошлого года. Нынешний 121-й номер рейтинга восстанавливался после операции на правом бедре после Открытого чемпионата Австралии-2019. В начале января этого года Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Он начал сезон-2021 с выступления на челленджере в Биелле (Италия), где в финале проиграл украинцу Илье Марченко.