Кирьос: Федерер — величайший игрок всех врёмен, но не величайший в эту эпоху

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение об игроках «большой тройки» и объяснил, почему считает швейцарца Роджера Федерера лучшим из них.



«Считаю, что Роджер величайший игрок всех времён. С его набором навыков, с тем, как он играет, я считаю, что это чистая правда. Я действительно думаю, что талантливые Надаль и Джокович даже не близки к Роджеру. Манера игры Федерера, его руки, его подача, его удары с лёта – талантливо всё», — цитирует Кирьоса сайт ATP.



Тем не менее Кирьос считает, что каждый из «большой тройки» по-своему хорош.

«Не думаю, что мы когда-либо видели кого-то, кто мог бы быть настолько доминирующим в своё время, как Новак. Его серия из 60 побед или что-то в этом роде… Я вообще-то думаю, что с Энди Марреем мне сложнее, чем с Новаком. То есть я играл с Новаком всего дважды, а с Энди шесть раз, и у меня счёт 1-5.

Ещё я думаю, что могу справляться с Надалем. Я могу играть в правильном стиле, чтобы добиться успеха против него. 13 титулов «Ролан Гаррос»? Мы никогда не увидим кого-то настолько доминирующего на одном покрытии. Это удивительное достижение, Рафа — лучший теннисист на грунте всех времён. Это забавно, потому что я думаю, что Роджер величайший во все времена, но не величайший в эту эпоху, потому что в играх против Рафы он не так хорош», — сказал Кирьос.