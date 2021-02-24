Зверев: больше не хочу просто играть красивые матчи — хочу побеждать

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался, что нашёл как положительные, так и отрицательные стороны в своём выступлении на Australian Open-2021, где он дошёл до 1/4 финала, проиграв Новаку Джоковичу.
«Я думал, что показал очень хороший теннис, но в чём-то это была для меня разочаровывающая поездка. Я нахожусь на том этапе карьеры, где я больше не хочу просто играть в отличных турнирах или красивых матчах — я хочу побеждать. К сожалению, в Австралии я этого не сделал. Австралийское лето показало, что я могу играть с лучшими, и побеждать их. Так что я получил много положительного. Но в целом меня разочаровало то, что я вылетел в четвертьфинале, даже несмотря на то, что играл против первой ракетки мира», — приводит слова Зверева Tennis Head со ссылкой на Eurosport.
Зверев — финалист US Open-2020, победитель Итогового турнира ATР-2018, триумфатор 15 турниров ATP. Он проиграл все девять матчей с соперниками из топ-10 на турнирах «Большого шлема». За всю карьеру немец одержал 27 побед над оппонентами из десятки лучших.
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