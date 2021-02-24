Юлия Путинцева проиграла в Аделаиде австралийке из конца третьей сотни рейтинга
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила австралийке Сторм Сэндерс во втором круге хардового турнира в Аделаиде – 4:6, 7:5, 1:6.
26-летняя Сэндерс занимает 292-е место в рейтинге WTA, тогда как её ровесница Путинцева находится на 28-м месте рейтинга.
Встреча на «Мемориал Драйв» продолжалась 2 часа и 18 минут. Казахстанка не выполнила ни одного эйса, реализовав два брейк-пойнта из десяти. У австралийки – один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Соперницы совершили по две двойные ошибки.
В следующем раунде Сэндерс сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей 12-е место рейтинга. Турнир WTA-500 продолжится в Аделаиде до 27 февраля, призовой фонд — $ 535 530.
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