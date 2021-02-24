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Донской проиграл в первом круге челленджера в Казахстане, который выигрывал трижды

Донской проиграл в первом круге челленджера в Казахстане, который выигрывал трижды
Теннис / ATP 0

Россиянин Евгений Донской не смог пройти дальше первого раунда на турнире серии «Челленджер» в столице Казахстана Нур-Султане. Он уступил чеху Томашу Махачу – 3:6, 6:3, 1:6. Встреча заняла 1 час 52 минуты.

Донской, находящийся на 123-м месте рейтинга АТР, выполнил 5 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из двух и совершил пять двойных ошибок. Махач, занимающий 173-е место мирового рейтинга, 11 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-поинта из 14, допустив две двойные ошибки.

Отметим, что Евгений Донской ранее трижды побеждал на этом турнире – в 2012, 2016 и 2019-м годах.

В следующем круге челленджера Махач сыграет с немцем Максимилианом Мартерером (206-е место рейтинга АТР). Общий призовой фонд турнира — $ 104 160.

В сезоне-2021 Донской заработал более $ 100 тыс., не выиграв ни единого матча
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