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Первая ракетка мира Барти неожиданно проиграла американке Коллинз в Аделаиде

Первая ракетка мира Барти неожиданно проиграла американке Коллинз в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Австралийка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, проиграла американской теннисистке Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Аделаиде – 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась всего 1 час и 6 минут. Барти, получившая на этот турнир вайлд-кард, и 27-летняя Коллинз выполнили по 4 эйса. Австралийка реализовала 2 брейк-поинта из 2, американка – 4 из 6. Барти допустила 3 двойных ошибки, Коллинз удалось их избежать.

Теперь 37-я ракетка мира встретится с победителем пары Мэддисон Инглис (Австралия) — Ига Свёнтек (Польша). Призовой фонд турнира WTA-500 — $ 535 530.

Барти вплоть до выигранного ею турнира «Мельбурн-1» в начале месяца не выступала год, опасаясь за своё здоровье во время пандемии.

Аделаида. 2-й круг
24 февраля 2021, среда. 11:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Даниэль Коллинз
37
США
Даниэль Коллинз
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