Первая ракетка мира Барти неожиданно проиграла американке Коллинз в Аделаиде
Австралийка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, проиграла американской теннисистке Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Аделаиде – 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась всего 1 час и 6 минут. Барти, получившая на этот турнир вайлд-кард, и 27-летняя Коллинз выполнили по 4 эйса. Австралийка реализовала 2 брейк-поинта из 2, американка – 4 из 6. Барти допустила 3 двойных ошибки, Коллинз удалось их избежать.
Теперь 37-я ракетка мира встретится с победителем пары Мэддисон Инглис (Австралия) — Ига Свёнтек (Польша). Призовой фонд турнира WTA-500 — $ 535 530.
Барти вплоть до выигранного ею турнира «Мельбурн-1» в начале месяца не выступала год, опасаясь за своё здоровье во время пандемии.
Аделаида. 2-й круг
24 февраля 2021, среда. 11:10 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
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37
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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