Тони Надаль объяснил поражение Медведева от Джоковича в финале Australian Open

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Я уверен, что Даниил выходил на арену Рода Лэйвера с полным багажом информации по Новаку Джоковичу. Но ему просто не удалось сохранить самообладание и преодолеть сильное разочарование после проигранного первого сета, он не смог продолжить борьбу в сложных моментах. Меня порой удивляет, что теннисисты такого уровня не способны справляться с трудностями.

За день до финала Даниил утверждал, что давление на Новака будет гораздо большим, так как Джокович не может упускать возможность выигрывать титулы, если хочет сравняться с Федерером и Надалем. Но исход встречи показал, что всё давление было на Медведеве. Груз от возможности выиграть первый титул невероятно велик, вне зависимости от возраста», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.