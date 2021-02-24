35-летняя Екатерина Бычкова рассказала о решении возобновить карьеру

35-летняя российская теннисистка Екатерина Бычкова, завершившая карьеру несколько лет назад, рассказала, что сподвигло её вернуться к регулярным тренировкам и намерению вновь играть на профессиональном уровне.



«Моё возвращение — не сиюминутная прихоть, а взвешенный поступок. Так бывает, всё начало складываться само собой. Начинаешь двигаться шаг за шагом, понимаешь, что кайфуешь от этого. Недавно была история. Я тренировалась с молодой ученицей экс-теннисистки Весны Долонц. Заходит на соседний корт Коля Давыденко и спрашивает: «А ты для себя играешь, или это камбэк?» Я говорю: «Коль, тебе какая разница?» – «Да просто интересно. Ты как Веснина возвращаешься только в пару?» — «Нет, почему в пару? Это мне неинтересно. Я хочу играть одиночку». – «Молодец. Я бы себя не заставил просто так тренироваться». Но ведь он и играл на другом уровне! Это пафосно прозвучит, и будет казаться, что это не Бычкова, но я правда люблю теннис, люблю играть. Я от этого кайфую. И получаю большее удовольствие, чем от тусовок», — рассказала 35-летняя спортсменка в интервью «Рейтингу букмекеров».



Бычкова также призналась, что свою роль сыграли и повысившиеся за последние годы призовые на турнирах: «Когда увидела, что за старт US Open в прошлом году давали 61 тысячу долларов, подумала, что можно постараться полтора года, чтобы туда попасть. Даже одно попадание уже окупит расходы, а если замахнуться на большее? Уже забыла за пять лет, каково это, когда ты зарабатываешь валюту. Я привыкла жить так, чтобы мне было комфортно. У меня нет привычки кидать деньги на ветер, но жить комфортно – это значит, что у тебя всегда есть запас, который ты можешь использовать. Тем более без него сложно, когда у тебя нет желания перерабатывать. Я могу стоять на корте и тренировать по 10 часов в день, но тогда я быстро наемся теннисом. А я этого не хочу».