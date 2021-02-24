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Первая ракетка мира Барти прокомментировала неожиданное поражение от Коллинз в Аделаиде

Первая ракетка мира Барти прокомментировала неожиданное поражение от Коллинз в Аделаиде
Теннис / WTA 0
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, прокомментировала поражение американке Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Аделаиде – 3:6, 4:6.

«Даниэль смогла контролировать центр корта, заднюю линию и удерживать позицию на корте — и это очень важно на быстром покрытии. В большинстве случаев она была способна наносить первый удар, особенно когда она принимала так много вторых подач», — цитирует Барти Тennis 365.

Тем не менее Барти в целом была довольна своей игрой на турнире: «Не всегда всё будет идти по-вашему, невозможно выиграть каждый матч, но вы, чёрт возьми, можете подойти к этому правильно. И я думаю, что я вместе со своей командой сделала это здесь. Мы просто не получили того результата, который нам бы подошёл».

Барти вплоть до выигранного ею турнира в Мельбурне в начале месяца не выступала год, опасаясь за своё здоровье во время пандемии.

Аделаида. 2-й круг
24 февраля 2021, среда. 11:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Даниэль Коллинз
37
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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