Тренер Федерера признал, что Роджер думал о завершении карьеры

Тренер по физподготовке Роджера Федерера Пьер Паганини признаёт, что между швейцарским теннисистом и его командой был разговор о возможном завершении карьеры, но такие мысли были быстро отброшены в сторону.



«Роджер думал об уходе из тенниса. Я не могу представить, чтобы игрок вообще не задавал такие вопросы. Но если он решил сделать операцию, логично, что он не хотел думать о конце своей карьеры. Он выбрал дорогу, на которую уйдёт несколько месяцев, и нацелился на возвращение, а не на распаковку чемодана», — цитирует Паганини Тennis Нead со ссылкой на Tages Anzeiger.



Паганини ответил, является ли это доказательством того, что Роджер Федерер всё ещё страстно увлечён теннисом: «Это очевидно. Он зависит от этой страсти, и мы в его команде тоже. В противном случае он бы больше не тренировался так, как мы ему предлагаем. Когда почти 40-летнему игроку снова приходится делать упражнения, с которыми 70-летний может справиться без проблем, и он счастлив, что вторник был лучше, чем понедельник, — разве это не страсть! Конечно, когда я говорю что-то подобное, люди думают: «Ну он же часть команды Федерера, а Федерер хороший парень». Но я ничего не могу поделать, потому что это правда. И я сам постоянно удивляюсь и иногда спрашиваю себя: почему он до сих пор всё это делает?»

После постоперационного восстановления Федерер намерен вернуться в теннис на турнире в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта.