Симона Халеп сделала прививку от коронавируса

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп сделала прививку от коронавирусной инфекции. Она выбрала вакцину Pfizer, сделав укол в среду в Бухаресте.
«Были переживания, но я пришла сюда с открытым разумом и чувствую себя хорошо. Считаю, что вакцина приносит пользу всем, и поэтому решила её сделать. Надеюсь, что всё больше и больше людей будут ставить вакцину. Теперь я чувствую себя в большей безопасности, но всё равно буду очень осторожна. Если это единственный способ прекратить пандемию, лучше сделать прививку», — приводит слова Халеп Tennis World USA.
Теннисистка также рассказала о ближайших планах на турниры: «Я собираюсь сыграть в Дубае. Сейчас выздоравливаю и надеюсь отправиться туда. Также я поеду на Олимпийские игры. Буду там 100%, надеюсь получить медаль, какого бы цвета она ни была».
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