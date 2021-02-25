Коллинз — судье во время матча с Барти: вы делаете так, потому что она австралийка!

Американская теннисистка Даниэль Коллинз выразила недовольство работой австралийского судьи во время её матча с австралийкой Эшли Барти на турнире в Аделаиде. В первом гейме при счёте 15:40 арбитр Том Суини не разрешил Даниэль взял челлендж после того, как удар Эшли, по мнению американки, попал в аут.
«Мяч на целый фут был в ауте. Не поступайте так. Я выполнила три эйса, но не получила ни одного очка, всё засчитали сопернице. Пожалуйста, посмотрите повтор. Мяч был в ауте», — цитирует Коллинз FOX Sports Australia.
«Вы долго ждали, а затем захотели вернуться к этому моменту», — ответил судья.
«О, правда? Думаете, такова моя стратегия, когда мяч был далеко в ауте? Это самая большая глупость, которую я видела в своей жизни. Мяч был в ауте. Извините, но это неприемлемо. Я ждала вашего решения. Иногда решение объявляют лишь спустя секунду. Вы делаете так, потому что она австралийка!» — возразила Коллинз.
«Даниэль, будьте аккуратны с такими заявлениями», — сказал Суини.
В итоге американка победила со счётом 6:3, 6:4.
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