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Ллейтон Хьюитт будет включён в Международный зал теннисной славы

Ллейтон Хьюитт будет включён в Международный зал теннисной славы
Теннис / ATP 0

Международная федерация тенниса подтвердила, что австралиец Ллейтон Хьюитт в июле официально войдёт в Зал теннисной славы. Хьюитт – легенда австралийского тенниса, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель двух Кубков Дэвиса (1999, 2003), победитель двух Итоговых турниров ATP.

«Большая честь быть занесённым в Международный зал теннисной славы. Зал — это люди, которыми я восхищался на протяжении всей карьеры. Они были мотивирующими факторами для меня, и быть признанным вместе с ними в истории тенниса – невероятная честь», – рассказал Хьюитт NCA NewsWire.

В 2016 году 32-летний австралиец сыграл свой последний одиночный матч турнира Большого шлема с испанцем Давидом Феррером (2:6, 4:6, 4:6).

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