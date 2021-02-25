Уго Умбер — о трёх отыгранных матчболах: я думал о матче с Кирьосом

Французский теннисист Уго Умбер поделился впечатлениями от победы в матче второго раунда турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Умбер отыграл три матчбола.

«Я думал о матче с Кирьосом, в котором у меня было два матчбола. Я сказал себе: ты можешь сделать это. Я невероятно рад, что мне удалось победить.

Мне было очень нелегко. Грикспор сыграл на прекрасном уроне. Я старался бороться. Было тяжело. Мы сыграли три тай-брейка. Я очень рад победе", — приводит слова Умбера официальный сайт тура.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Умбер проиграл хозяину кортов Нику Кирьосу со счётом 7:5, 4:6, 6:3, 6:7 (2:7), 4:6.