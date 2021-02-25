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Давид Гоффен — о победе во втором круге в Монпелье: это именно то, что мне было нужно

Давид Гоффен — о победе во втором круге в Монпелье: это именно то, что мне было нужно
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге он обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

«Это именно то, что мне было нужно. Я боролся изо всех сил за победу, несмотря ни на что. Я сражался с начала и до конца матча. Я счастлив, что наконец сумел победить в такой прекрасной борьбе», — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Монпелье с призовым фондом € 323 970 Гоффен поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего, получившим седьмой номер посева. Турнир завершится 28 февраля.

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