Давид Гоффен — о победе во втором круге в Монпелье: это именно то, что мне было нужно

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге он обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

«Это именно то, что мне было нужно. Я боролся изо всех сил за победу, несмотря ни на что. Я сражался с начала и до конца матча. Я счастлив, что наконец сумел победить в такой прекрасной борьбе», — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Монпелье с призовым фондом € 323 970 Гоффен поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего, получившим седьмой номер посева. Турнир завершится 28 февраля.