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Аляж Бедене рассказал, за счёт чего ему удалось победить Янника Синнера в Монпелье

Аляж Бедене рассказал, за счёт чего ему удалось победить Янника Синнера в Монпелье
Теннис / ATP 0

Словенский теннисист Аляж Бедене поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). На старте соревнований он одолел представителя Италии Янника Синнера, посеянного под пятым номером, со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:3).

«В первом сете Синнер играл гораздо лучше меня. После этого я стал действовать агрессивнее и допускал меньше ошибок. Думаю, это и стало решающим. Я отлично действовал в важных розыгрышах. Я не терял концентрацию», — приводит слова Бедене официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Монпелье с призовым фондом € 323 970 Бедене поспорит с белорусом Егором Герасимовым, который на старте турнира победил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея.

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