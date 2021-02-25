Андрей Рублёв в марте сыграет на четырех турнирах
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о ближайших планах на участие в турнирах АТР.
«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», — приводит слова Рублёва ТАСС.
Таким образом, россиянин сыграет на четырёх турнирах АТР в течение месяца. Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта, в Дохе – с 8 по 13 марта, в Дубае – с 14 по 20 марта, в Майами — с 24 марта по 4 апреля.
Главный грунтовый турнир сезона – «Ролан Гаррос» — пройдёт c 17 мая по 6 июня. В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает сейчас 8-е место. На Australian Open-2021 Рублёв дошёл до четвертьфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву — 5:7, 3:6, 2:6.
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