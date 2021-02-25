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Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче второго круга он обыграл представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 часа 51 минуту.

Егор 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 323 970 Герасимов поспорит либо с поляком Хубертом Хуркачем, посеянным под четвёртым номером, либо с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. В первом круге Егор победил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.

Монпелье. 2-й круг
25 февраля 2021, четверг. 12:40 МСК
Аляж Бедене
60
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Егор Герасимов
83
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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