Дед Осаки: Наоми ещё 1 января сказала, что победит на Australian Open

Тецуо Осака, 76-летний дедушка японской теннисистки Наоми Осака сообщил, что внучка была уверена в победе на Открытом чемпионате Австралии ещё в начале года. По его словам, Наоми рассказала об этом матери в телефонном разговоре ещё 1 января.

«Я выиграю Australian Open», — сказала теннисистка.

По словам Тецуо, Наоми ещё долго сможет выступать на высочайшем уровне.

«Она похожа на альпинистку, с каждым разом покоряющую всё более высокие вершины, и я думаю, она сможет продержаться так около 10 лет», – приводит слова Тецуо The Mainichi.

Напомним, 20 февраля в финале Открытого чемпионата Австралии 23-летняя Осака обыграла 25-летнюю американку Дженнифер Брэди со счётом 6:4, 6:3. Это четвёртая победа японки на турнирах «Большого шлема».

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