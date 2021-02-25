Турнир в Санкт-Петербурге смогут посетить более 4 тыс. зрителей
Турнир WTA в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 15 по 21 марта, смогут посетить более четырёх тысяч болельщиков, сообщил директор соревнований Александр Медведев.
«Благодаря существенному улучшению эпидемиологической обстановки в России и широкому применению российских вакцин органы Роспотребнадзора дали допуски для зрителей. В Петербурге на всех спортивных матчах разрешено заполнять 75% от вместимости трибун. Это позволяет нам надеяться, что сможем увидеть свыше 4 тысяч зрителей, которые создадут хорошую обстановку.
Эти нормативы были испытаны на матче баскетбольного „Зенита“ с „Миланом“ в Евролиге. Арена была заполнена на разрешённый максимум, и болельщики внесли вклад в победу петербуржцев», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
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