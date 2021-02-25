Напарницей Весниной в Дохе станет Зигемунд, с которой Звонарёва выиграла US Open

На турнире в Дохе (Катар) российская теннисистка Елена Веснина сыграет в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд, сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Лаура Зигемунд — действующая чемпионка Открытого чемпионата США. Выиграть US Open ей удалось в паре с ещё одной россиянкой Верой Звонарёвой. В финальном матче спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар (США) и Сюй Ифань (Китай). На Открытом чемпионате Австралии спортсменки завершили выступление в 1/8 финала, где уступили Элисе Мертенс (Бельгия) и Арине Соболенко (Беларусь).

Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.