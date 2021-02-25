Дарья Касаткина и Елена Веснина получили уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге
Российские теннисистки Дарья Касаткина и Елена Веснина получили уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге, сообщил директор соревнований Александр Медведев.
«Уайлд-кард достался россиянкам — Дарье Касаткиной и Елене Весниной. Дарья занимает 57-е место в нынешнем рейтинге. Возможно, она попадёт в сетку и сама по себе, если кто-то снимется. Касаткина в хорошей форме. Выиграла турнир WTA 250 параллельно с финалом Australian Open. Возвращается Елена Веснина — она выступит и в одиночке, и в паре с Верой Звонарёвой. Думаю, эти спортсменки смогут претендовать на самые высокие места и в парном, и в одиночном разрядах», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 15 по 21 марта.
Турнир в Санкт-Петербурге смогут посетить более 4 тыс. зрителей
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
20:25
-
19:28
-
18:35
-
18:05
-
17:40
-
16:34
-
15:16
-
14:50
-
14:26
-
12:11
-
12:00
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:01
-
09:41
-
09:09
- 24 февраля 2021
-
19:58
-
16:40
-
15:57
-
15:19
-
13:59
-
12:26
-
11:07
-
10:32
-
10:20
-
10:02
-
09:30
-
09:08
-
00:17
- 23 февраля 2021
-
23:55
-
23:12
-
19:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам