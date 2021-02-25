Дарья Касаткина и Елена Веснина получили уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Елена Веснина получили уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге, сообщил директор соревнований Александр Медведев.

«Уайлд-кард достался россиянкам — Дарье Касаткиной и Елене Весниной. Дарья занимает 57-е место в нынешнем рейтинге. Возможно, она попадёт в сетку и сама по себе, если кто-то снимется. Касаткина в хорошей форме. Выиграла турнир WTA 250 параллельно с финалом Australian Open. Возвращается Елена Веснина — она выступит и в одиночке, и в паре с Верой Звонарёвой. Думаю, эти спортсменки смогут претендовать на самые высокие места и в парном, и в одиночном разрядах», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 15 по 21 марта.