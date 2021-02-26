Наоми Осака покрасила волосы в розовый цвет

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака кардинально сменила имидж. Спортсменка покрасила волосы в розовый цвет.

Фото доступно в «инстаграме» Наоми Осаки.

Осака стала победительницей прошедшего Открытого чемпионата Австралии. В финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2. Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.



23-летняя Осака по итогам турнира стала второй ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA. В настоящее время в рейтинге WTA лидирует австралийка Эшли Барти.