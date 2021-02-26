Наоми Осака покрасила волосы в розовый цвет
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака кардинально сменила имидж. Спортсменка покрасила волосы в розовый цвет.
Фото доступно в «инстаграме» Наоми Осаки.
Осака стала победительницей прошедшего Открытого чемпионата Австралии. В финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2. Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.
23-летняя Осака по итогам турнира стала второй ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA. В настоящее время в рейтинге WTA лидирует австралийка Эшли Барти.
Дед Осаки: Наоми ещё 1 января сказала, что победит на Australian Open
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
09:24
-
09:13
- 25 февраля 2021
-
20:25
-
19:28
-
18:35
-
18:05
-
17:40
-
16:34
-
15:16
-
14:50
-
14:26
-
12:11
-
12:00
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:01
-
09:41
-
09:09
- 24 февраля 2021
-
19:58
-
16:40
-
15:57
-
15:19
-
13:59
-
12:26
-
11:07
-
10:32
-
10:20
-
10:02
-
09:30
-
09:08
-
00:17
- 23 февраля 2021
-
23:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам