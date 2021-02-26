Бурная реакция Симона на проигрыш сета и вылет Маррея — в обзоре игр турнира в Монпелье
В Монпелье (Франция) проходит мужской теннисный турнир категории ATP-250. На старте соревнований было немало интересных событий. В частности, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:7 (8:10), 1:6.
Француз Жиль Симон уступил австрийцу Деннису Новаку — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6. Хозяин кортов эмоционально отреагировал на проигрыш первой партии. Он сначала бросил ракетку, затем поднял её и ударил по стойке, на которой крепится сетка.
Француз Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев, уступив американцу Себастьяну Корде — 4:6, 2:6.
Видеообзор доступен на «Чемпионате»
Турнир ATP-250 в Монпелье завершится 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.
Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
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