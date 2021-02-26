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Налбандян: Федерер, Надаль и Джокович – потрясающие игроки, но не супергерои

Налбандян: Федерер, Надаль и Джокович – потрясающие игроки, но не супергерои
Теннис / Australian Open 2021 0
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Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян предположил, что молодым игрокам нужно больше верить в себя в противостояниях с Big 3, в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Хорошие игроки могут побеждать „Большую тройку“. Это возможно. Молодые игроки должны начать верить в себя. Джокович, Надаль и Федерер – потрясающие игроки, но не супергерои», — приводит слова Налбандяна официальный сайт тура.

Налбандян завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. В 2006-м он занимал третью строчку в рейтинге ATP, а в 2005 году выиграл Итоговый чемпионат ATP. После завершения карьеры он занимался мотоспортом, а в 2014 году перешёл в ралли.

Давид за карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В 2002 году он дошёл до финала Уимблдона. Налбандян — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса.

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