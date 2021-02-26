У Путинцевой нашли камень в почке, она снялась с турнира в Дохе

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сообщила, что не примет участие на турнире в Дохе. У неё обнаружен камень в почке.
«Всем привет. Хочу сообщить, что, к сожалению, я не смогу принять участие на турнире в Дохе. На последнем турнире в Аделаиде я испытывала много боли на тренировках. Не знала, что случилось, но мне повезло, что организаторы турнира быстро помогли мне с докторами и обследованием (большое им всем спасибо), и стала известна причина. К сожалению, обследование показало, что у меня камень в почке. Завтра утром мне его удалят. Надеюсь, всё будет хорошо. Спасибо, ребята, за вашу любовь и поддержку!», — написала Путинцева в своём «инстаграме».
На турнире в Аделаиде 26-летняя Путинцева во втором круге уступила ровеснице австралийке Сторм Сэндерс, занимающей 292-е место в рейтинге WTA. Ранее на Australian Open она уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге.
Турнир WTA-500 в Дохе пройдёт с 1 по 7 марта.
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